Stand: 08.05.2024 10:23 Uhr Lkw-Kontrolle in Peine: Zwei von drei Fahrzeugen mit Mängeln

Die Polizei hat bei einer Schwerpunktkontrolle in Peine am Dienstag schwere Nutzfahrzeuge und Kleintransporter kontrolliert. Den Angaben zufolge sind insgesamt 47 Fahrzeuge überprüft worden, wobei an 32 Fahrzeugen Beanstandungen gefunden wurden. In sieben Fällen musste laut Polizei die Weiterfahrt vorläufig untersagt werden, in der Mehrzahl waren technische Mängel der Grund dafür.

