Stand: 07.05.2024 21:56 Uhr Feuerwehr rettet Reh aus Mittellandkanal in Braunschweig

Ein Reh ist am Dienstag aus dem Mittellandkanal in Braunschweig gerettet worden. Das Tier schwamm nach Angaben der Feuerwehr zum Einsatzleiter, als der sich in den Kanal begeben hatte. Der Feuerwehrmann packte das Geweih des Tieres und zog es aus dem Wasser. Am Ufer nahm den Angaben zufolge ein weiterer Feuerwehrmann das Reh entgegen. Es wurde demnach später in einem Naturschutzgebiet freigelassen.

