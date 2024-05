8. Mai in Niedersachsen: Landesweites Gedenken an Kriegsende Stand: 08.05.2024 06:32 Uhr Heute, am 8. Mai, ist der Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. In Niedersachsen wollen viele Städte daran erinnern und ein Zeichen für Demokratie setzen.

Vor 79 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa, der heutige Tag markiert so auch den Sieg über den Nationalsozialismus im Jahr 1945. Daher wird heute, am Tag der Befreiung, in Hannover beim "Frühlingstag für Demokratie" zu Demonstrationen und Diskussionen aufgerufen: "Geschichte und Gegenwart zeigen, dass man sich für demokratische Werte engagieren muss, um sie zu erhalten", so der Verein Fährmannsfest als Veranstalter. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält eine Rede und spricht mit Schülerinnen und Schülern bei einer Diskussionsrunde über Zusammenhänge von Geschichte und Gegenwart.

Konzerte und Mitmachaktionen in Hannover

Traditionell wird der heutige Tag mit einem Mittagsgebet eröffnet. Danach stehen Demonstrationen, informative Veranstaltungen sowie Kundgebungen auf dem Programm. Ausgehend von vier verschiedenen Orten wird in Hannover heute Nachmittag ein Sternmarsch stattfinden. Außerdem wird es Infostände, Mitmachaktionen, Lesungen und Konzerte über die Stadt verteilt geben.

Weitere Veranstaltungen in Niedersachsen

In Niedersachsen gedenken heute viele Städte dem Ende des Zweiten Weltkrieges. So veranstaltet in Braunschweig das "Bündnis gegen rechts" eine Gedenkveranstaltung mit dem Landesverband Jüdischer Gemeinden in Niedersachsen. "In einer Zeit, in der Nationalisten, Rassisten, Antisemiten und Nazis in vielen Ländern und auch bei uns Zulauf erfahren, tut es gut, daran zu erinnern, dass der Faschismus schon einmal besiegt wurde", heißt es von den Veranstaltern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg