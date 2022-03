Stand: 11.03.2022 18:17 Uhr Erbin von Käfer-Konstrukteur scheitert erneut vor Gericht

Die Tochter des einstigen VW-Käfer-Konstrukteurs Erwin Komenda ist mit ihrer Klage gegen Volkswagen auch vor dem Oberlandesgericht Braunschweig gescheitert. Es hatte die Entscheidung des Landgerichts bestätigt, dass die Komenda-Erbin nicht nachträglich am Erfolg des Käfers beteiligt werden könne. Sie wollte einen Fairness-Ausgleich - also eine Nachvergütung - haben. Schließlich sei ihr Vater der Ur-Schöpfer des Käfer gewesen, nicht Ferdinand Porsche. Das Oberlandesgericht sah es anders: der Käfer sei aus vielen Gestaltungs-Elementen dieser Zeit entstanden, das Käfer-Lächeln auf der Haube, die Trittbretter oder aufgesetzte Kotflügel - all das habe es auch bei anderen Autos gegeben. Das Gericht hat keine Revision zugelassen. Die Klägerin kann aber vor den Bundesgerichtshof ziehen.

