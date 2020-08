Stand: 02.08.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ehemaliges Hotel wird Quarantäne-Quartier

Ab Montag werden neu nach Deutschland kommende Spätaussiedler vorübergehend in Duderstadt (Landkreis Göttingen) untergebracht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In dem ehemaligen Hotel Rosenthaler Hof im Ortsteil Westerode sollen die Menschen zwei Wochen in Quarantäne verbringen, ehe sie nach zwei negativen Corona-Tests ins Grenzdurchgangslager Friedland weiterreisen dürfen. Mit der Maßnahme soll ein erneuter Corona-Ausbruch in Friedland vermieden werden. Im Juni hatten sich mehr als 60 Menschen infiziert, zwischenzeitlich wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Seitdem wurden keine neuen Fälle registriert.

Platz für 250 Menschen

Nun sollen Spätaussiedler zunächst direkt nach ihrer Einreise am Frankfurter Flughafen getestet werden. Im Anschluss folgt die Quarantäne in Duderstadt. In dem ehemaligen Hotel ist Platz für 250 Personen, erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen. Die Spätaussiedler werden dort voll verpflegt und medizinisch betreut.

Kritik von Kommunalpolitikern

In der Region hat das Vorhaben für erhebliche Unruhe gesorgt. Kommunalpolitiker kritisierten, der Bund habe über ihre Köpfe hinweg entschieden. Zudem hieß es, dass das ehemalige Hotel für die Quarantäne nicht geeignet sei und die Gesundheit der Duderstädter aufs Spiel gesetzt werde. Inzwischen hat das Bundesverwaltungsamt Vertreter der Stadt Duderstadt vor Ort informiert.

