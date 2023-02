Duderstadt feiert Rosenmontag mit Karnevalsumzügen Stand: 20.02.2023 12:12 Uhr Zum Rosenmontag zieht im Duderstädter Ortsteil Mingerode (Landkreis Göttingen) ein Karnevalsumzug durch die Straßen. Auch in Rüdershausen wird heute Karneval gefeiert.

Auf zahlreiche Büttenabende folgt in Mingerode der Höhepunkt der Karnevalssession: Am Nachmittag startet der traditionelle Rosenmontagsumzug des Mingerörder Carnevals Vereins. Der Ortsteil von Duderstadt gilt als Karnevalshochburg in Südniedersachsen. Die "Pannekauken" - so werden die Mingeröder im Volksmund genannt - grüßen sich mit "Helau" und feiern bis in die Nacht.

VIDEO: Schoduvel in Braunschweig: Längster Karnevalsumzug im Norden (3 Min)

"Rülau" zum Rosenmontag in Rüdershausen

In Duderstadt lud der Bürgermeister zum Rosenmontagsempfang ins Historische Rathaus. "Rülau" schallt es dagegen durch Rüdershausen bei Ruhmspringe. Dort gibt es ebenfalls einen Rosenmontagsumzug, der am späten Vormittag gestartet ist. Bereits am Wochenende zogen Karnevalsumzüge unter anderem durch Braunschweig, Osnabrück und Hannover.

