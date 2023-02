Schoduvel in Braunschweig: Rund 300.000 Menschen feiern Karneval Stand: 20.02.2023 07:07 Uhr 129 Wagen, 28 Musikzüge und 4.500 Aktive zogen am Sonntag beim ersten Schoduvel nach der Corona-Pause durch die Braunschweiger Innenstadt. Er gilt als Norddeutschlands größter Karnevalsumzug.

Bei strahlendem Sonnenschein startete der Schoduvel - niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!" - am Mittag. Unter dem Motto "Schöne Kostüme überall. Wir feiern heute Karneval" schlängelte sich der rund fünf Kilometer lange Zug durch die Stadt. Rund 300.000 Besucherinnen und Besucher - darunter viele Kostümierte - säumten nach Angaben der Veranstalter die Straßen. Der erste Schoduvel nach Corona sei damit einer der erfolgreichsten der letzten zehn Jahre gewesen. Die Polizei sprach von einem störungsfreien Verlauf. Es habe nur einige Taschendiebstähle und körperliche Auseinandersetzungen gegeben.

Tausende bei Umzügen in Hannover und Osnabrück

Bereits am Samstag hatten in Osnabrück und Hannover Tausende Menschen beim Straßenkarneval gefeiert. Der "Ossensamstag" lockte trotz ungemütlichen Wetters bis zu 12.000 Feierlustige auf die Straße. Ähnlich in Hannover: Den Umzug in der Landeshauptstadt verfolgten laut Polizei etwa 10.000 bis 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

