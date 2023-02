Stand: 20.02.2023 18:44 Uhr Rosenmontagsumzug: Hunderte Narren zogen durch Emsbüren

In Emsbüren (Landkreis Emsland) ist am Montag um 15.11 Uhr der Rosenmontagsumzug gestartet. Laut Zugleiter Hermann Bünker bestand der Rosenmontagszug in Emsbüren aus rund 50 Wagen und 20 Fußgruppen - mit 300 bis 400 aktiven Närrinnen und Narren. Angeführt wurde der Zug erstmals von einer niederländischen Musikgruppe. Die Veranstalter hatten mit 15.000 bis 20.000 Zuschauern erwartet.

