Klimaaktivisten wollen Karnevalszug blockieren - und scheitern Stand: 18.02.2023 15:25 Uhr Klimaaktivisten haben in Hannover am Samstag versucht, den Karnevalsumzug in der Innenstadt zu blockieren. Der Versuch scheiterte - die Polizei hatte die sechs Aktivisten frühzeitig entdeckt.

Die Mitglieder der Klimabewegung "Letzte Generation" seien eingekesselt worden, hieß es. Nur einem Protestler sei es gelungen, sich auf die Fahrbahn an der Karmaschstraße zu setzen. Allerdings habe er sich nicht festkleben können. Der Mann wurde von der Polizei weggetragen. Die rund 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Karenvalsumzug konnten in der Folge ungehindert passieren.

Haben sich Klimaaktivisten selbst verraten?

Womöglich haben die Aktivisten selbst einen erfolgreichen Protest verhindert: Die sechs Männer und Frauen hatten große selbstgebastelte Attrappen von Klebstofftuben dabei. Anhand derer wurden sie offenbar zu früh erkannt, wie eine Aktivistin sagte.

In den vergangenen zwei Wochen haben Klimaschützer bereits mehrfach Straßen in Hannover blockiert, um auf den schleppenden Kampf gegen die Erderwärmung aufmerksam zu machen. Auch in anderen Städten in Niedersachsen kam es zu entsprechenden Aktionen der "Letzten Generation".

