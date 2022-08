Stand: 25.08.2022 18:15 Uhr Duderstadt: Hausdurchsuchung nach drei Tagen abgeschlossen

Die Hausdurchsuchung in der Innenstadt von Duderstadt ist abgeschlossen. Ermittler, LKA und Feuerwehr waren seit Dienstag in dem Fachwerkhaus im Einsatz. Am mittlerweile dritten Einsatztag sei man im Gebäude auf diverse, augenscheinlich unsachgemäß verbaute Elektronikkomponenten und eine Vielzahl unsachgemäß gelagerter chemischer Substanzen gestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wegen des Fundes von Munition, Zündern von Übungshandgranaten und eines verbotenen Wurfmessers leiteten die Beamten nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen den 43 Jahre alten Eigentümer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.08.2022 | 07:30 Uhr