Drogen-Urteil: War Spediteur Logistiker für Kokainhandel? Stand: 10.03.2023 16:14 Uhr Als im Februar 2021 im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sichergestellt wurden, war dies der größte Kokainfund aller Zeiten in Europa. Gegen einen Spediteur aus dem Harz könnte Dienstag das Urteil fallen.

von Sabine Hausherr

Dass die Hintermänner der Kokain-Mafia in Niedersachsen sitzen, damit hatte bei der Sicherstellung der Drogen niemand gerechnet. Schon gar nicht damit, dass der Transport der Drogen offenbar von Jonas H. aus dem beschaulichen Harz organisiert wurde. Aber der Reihe nach: Beamte der Zollfahndung hatten am 12. Februar 2021 nach einem Tipp von niederländischen Kollegen fünf Container einer Importfirma aus Rotterdam untersuchen, die diese aus Paraguay nach Hamburg hatte verschiffen lassen. In den Containern sollte sich eigentlich Spachtelmasse befinden. Die Ermittler durchleuchteten die Container mit einer Röntgenanlage - und entdeckten so rund 1.700 Blechdosen, die mehr als 16 Tonnen Kokain enthielten. Der Marktwert: 448 Millionen Euro. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen der "Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift" (GER) des LKA Niedersachsen und des Zollfahndungsamtes (ZFA) Hannover.

Kokain aus Südamerika

Dass das Transportdienstleistungsunternehmen von Jonas H. offenbar sehr gut lief, das ist auch den Bewohnern des 1.850-Seelen-Orts Othfresen in der Gemeinde Liebenburg nicht entgangen. Man habe sich schon gewundert, warum auf dem Hof immer die neuesten Lkw standen, sagt uns ein Mann, der anonym bleiben möchte. Und er erzählt weiter: Gerüchte über Verbindungen zur Russenmafia hätten bald im Ort die Runde gemacht. Dass es sich nun um Kokain aus Südamerika handeln soll, das aber habe viele dann doch erschreckt.

Clever oder großspurig?

"Er hatte sich da wirklich was aufgebaut im Harz, das war schon beeindruckend", sagt ein anderer Anwohner aus dem Ort. Und ergänzt: "Er war ein cleveres Kerlchen." Einer, der ihn mal beruflich getroffen hat, beschreibt ihn dagegen als "großspurig". Auf der firmeneigenen Webseite steht über Jonas H.: "Seine ausgeprägte Fähigkeit 'Opportunitäten' zu erkennen, setzt immer wieder dynamische Impulse und hat die Gruppe zu dem gemacht, was sie heute ist."

Rauschgift, Razzia, Reibach

Doch dann kam die Razzia im April 2022. Auch auf dem Firmengelände in Othfresen, einem Ortsteil von Liebenburg am Harz. Außerdem in der Region Hannover und in den niedersächsischen Städten Celle, Walsrode, Visselhövede, Sarstedt, Wolfsburg, Meinersen und Achim. Und auch in den Niederlanden, in Belgien, Spanien und Paraguay wurde durchsucht. Dabei stellte sich heraus: Der Mann aus dem Harz ist offenbar tief verstrickt in das Rauschgiftnetzwerk. Der Sohn einer Fuhrunternehmer-Familie soll mit seinen Lkw den Koks-Schmuggel aus dem Hamburger Hafen organisiert haben.

Geld mit "Nebenverdienst" - in Corona-Pandemie

Seit Dezember 2022 nun muss sich der 37-Jährige aus Liebenburg im Landkreis Goslar vor dem Landgericht Hannover dafür verantworten. Die Anklage: bandenmäßiges Handeltreiben mit Kokain in nicht geringer Menge. Ein Teilgeständnis hat er schon abgelegt. Er sei von einem Bekannten, mit dem er geschäftlich zu tun gehabt habe, angeworben worden. Dabei sei es zunächst nur um einen kleinen Nebenverdienst gegangen. "Kleiner Nebenverdienst" bedeutet übrigens im Klartext einen sechsstelligen Betrag. Weiter erklärte Jonas H., er habe das Geld Ende 2020 mitten in der Corona-Pandemie bei wegbrechenden Aufträgen gut gebrauchen können. Allerdings, so behauptet er, habe er schnell erkannt, dass der Schmuggel von harten Drogen von Paraguay über Hamburg nach Rotterdam viel zu riskant sei. Er habe aussteigen wollen, sei aber von den Hauptdrahtziehern massiv bedroht worden. Er habe Angst um seine Familie und die Kinder gehabt.

Angst vor der Kokain-Mafia

Wie viel Angst bei diesem Thema rund um die Kokain-Mafia mit im Spiel ist, zeigt sich auch in Othfresen im Harz. Viele Menschen dort sprechen mit uns, aber nur, wenn sie anonym bleiben dürfen. Mit der Kokain-Mafia will hier im beschaulichen Dorf niemand etwas zu tun haben. Und mit dem jungen Spediteur, der jetzt vor Gericht steht, will auch niemand in Zusammenhang gebracht werden. Besonders präsent sei Jonas H. ohnehin nicht im Ort gewesen, sagen uns mehrere Othfresener. "Am Dorfleben hat er sich eigentlich nicht beteiligt." Er habe seinen Lebensmittelpunkt offenbar woanders gehabt. "Man hat ihn hier meist nur mal an der Tankstelle gesehen."

