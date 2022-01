Dehoff-Zuch: Nicht schweigen bei sexuellen Übergriffen Stand: 19.01.2022 19:53 Uhr Einem Göttinger Professor werden sexuelle Übergriffe auf Frauen vorgeworfen. Jutta Dehoff-Zuch ist im Vorstand der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den niedersächsischen Hochschulen. Sie ruft dazu auf, bei Übergriffen nicht zu schweigen, sondern tätig zu werden.

Frau Dehoff-Zuch, welche Zahlen und Erkenntnisse zu sexualisierter Gewalt an Hochschulen in Niedersachsen liegen Ihnen vor?

Jutta Dehoff-Zuch: Wir als Gleichstellungsbeauftragte an den Hochschulen haben keine offiziellen statistischen Daten. Aber wir orientieren uns an den Zahlen von einer großen europäischen Studie, in der es auch einen Länderbericht für Deutschland gab. Und daraus geht hervor, dass circa 60 Prozent der Studierenden - oder Studentinnen -schon einmal sexuelle Übergriffe oder Belästigung erlebt haben. Und das deckt sich auch ungefähr mit den Zahlen, die wir vom Hilfetelefon haben, also die bundesweite Telefonnummer, bei der man anrufen kann. Da heißt es auch, dass zwei von drei Frauen schon einmal eine sexuelle Belästigung erlebt haben. Dann gibt es noch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, auch daran orientieren wir uns, wenn es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht. Und die haben in einer Untersuchung festgestellt, dass jede elfte erwerbstätige Person schon einmal Form von Belästigungen, Übergriffen erlebt hat. Bei den Frauen sind es 13 Prozent, die das angegeben haben, bei den Männern fünf Prozent. Und die Personen, die übergriffig werden, sind zum größten Teil männlich. Das ist nicht nur im Hochschulbereich, sondern auch insgesamt im Arbeitsleben der Fall.

Wenn man sich den Göttinger Fall anschaut und die Vorwürfe der Anklage liest: Tür abschließen von innen, Schlüssel in die Hosentasche, die Frau auffordern, sie solle ihre Hose herunterziehen. "Ich muss sie bestrafen mit einem Stock." Ist das besonders krass, besonders schlimm?

Dehoff-Zuch: Es sind schwerste Vorwürfe gegen die Person, mit Stichworten wie schwere Nötigung und Freiheitsberaubung. Ich denke, das ist vom Strafrechtstatbestand oder vom Vorwurf her nichts, was wir jeden Tag erleben. Alltäglich ist so etwas insofern, als dass ich sagen muss: Wir müssen täglich damit rechnen - dass etwas ans Tageslicht kommt, dass Betroffene den Mut haben, das auch anzuzeigen, dagegen vorzugehen. Das ist für viele Betroffene extrem belastend.

Wenn Sie sagen, man muss täglich damit rechnen: Müssen Studentinnen täglich damit rechnen, dass ihnen so etwas passiert wie in diesem Fall geschildert?

Dehoff-Zuch: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Es soll nicht bedeuten, dass Studentinnen oder auch andere Frauen ständig sozusagen angstbesetzt durchs Leben gehen oder sich quasi gar nicht an die Hochschule wagen. Das will ich nicht sagen, im Gegenteil. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir wirklich Freiräume schaffen, gerade an Hochschulen. Wir brauchen hier einen ganz angstfreien Raum. Da sind die Hochschulen auch verpflichtet, das zu schaffen. Aber wir können die Augen nicht zumachen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen das ansprechen, wenn ihnen etwas passiert, dass sie Hilfe von der Hochschule bekommen. Dass es offene Ohren gibt, aber auch Strukturen und Sanktionen, die Fehlverhalten unterbinden.

Eine Doktorandin in dem Göttinger Fall hat das ja getan und den Professor angezeigt. Wie schwierig ist es denn für Betroffene, rechtlich gegen Gewalttäter vorzugehen? Man muss sich das ja auch trauen und vor Gericht aussagen.

Dehoff-Zuch: Ja, das ist auch in Beratungsgesprächen manchmal schwer auszuhalten. Es ist so, dass Schamgefühle da sind, dass die Betroffenen auch die Schuld bei sich selbst suchen. Dass sie sich fragen: Habe ich irgendetwas dazu beigetragen? Habe ich irgendeine Situation mit befördert, die das möglich macht? Da kann ich wirklich nur den Appell an alle richten: Sie sind nicht schuld! Niemand hat das Recht, übergriffig zu werden, persönliche Grenzen zu überschreiten. Ich habe es selbst auch schon erlebt, dass Studentinnen zu mir kommen und sagen: "Ich bin jetzt bald weg von der Hochschule. Ich wollte Ihnen nur noch sagen, XY ist eine schwierige Person." Dann sitzt man da und weiß, XY ist eine schwierige Person, mit der Tendenz zu übergriffigem Verhalten, hat aber eigentlich nichts in der Hand. Deshalb versuchen wir, durch viel Öffentlichkeitsarbeit und auch Sensibilisierungsmaßnahmen an den Hochschulen nicht nur Betroffene, sondern auch das Umfeld zu stärken und zu sagen: Meldet euch, sprecht darüber. Schweigen ist sicherlich keine gute Option.

Trauen sich die Betroffenen heute eher, tätig zu werden, oder halten sich die meisten damit zurück?

Dehoff-Zuch: Dazu gibt es auch eine Zahl vom Hilfetelefon: Nur 20 Prozent der Frauen, die Gewalt erleben, nehmen Beratungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch. Das ist schlimm. Es gibt auch so ein Paradoxon. Je mehr Beratungsstellen und Unterstützungsangebote wir haben, desto höher können auch die Fallzahlen sein, weil die Person sich einfach traut, etwas zu sagen oder es zur Anzeige zu bringen. In Hochschulen gibt es oft extreme Abhängigkeitsverhältnisse, was die wissenschaftliche Karriere angeht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da auch als Einrichtungen immer wieder sensibilisieren.

Das Interview führten Christina Gerlach und Wieland Gabcke.

