Dackel steckt im Dachsbau fest - Feuerwehr rettet ihn

Im Waldgebiet Rautheimer Holz bei Braunschweig hat sich am Donnerstag ein Dackel in einem Dachsbau verfangen. Der Hund war von seiner Halterin weggelaufen und in das Loch geraten. Nach Angaben der Feuerwehr Braunschweig konnte das Tier erst nach mehr als vier Stunden gerettet werden. Mit Schaufeln und Spaten hatten sich die Einsatzkräfte von zwei äußeren Öffnungen aus nach vorne gegraben, bis sie sich in der Mitte trafen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mithilfe einer Kamera sei der Dackel dann entdeckt und aus dem Loch gezogen worden. Der Hund konnte wohlbehalten seiner Besitzerin übergeben werden. 20 Feuerwehrleute hatten einen Graben von 5 Meter Länge und 1,3 Meter Tiefe ausgehoben.

