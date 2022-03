Stand: 15.03.2022 09:03 Uhr Dachstuhlbrand in Einbeck - Polizei sperrt Innenstadt ab

In der Innenstadt von Einbeck im Landkreis Northeim hat ein Dachstuhlbrand einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagmorgen, dass nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden sei, es seien auch keine Menschen mehr in dem Gebäude. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Teile der Einbecker Innenstadt wurden abgesperrt, wie der Sprecher sagte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.03.2022 | 08:30 Uhr