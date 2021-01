Corona: Landkreis Gifhorn verhängt nächtliche Ausgangssperre Stand: 11.01.2021 20:15 Uhr Nächtliche Ausgangssperre, Kontaktverbot, zusätzliche Kontrollen: Der Landkreis Gifhorn reagiert auf das Überschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200.

Ab Dienstagabend, 20 Uhr, dürfen die Bürger im Landkreis Gifhorn bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr nicht mehr vor die Tür. Die nächtliche Ausgangssperre gilt zunächst bis zum 31. Januar. Der Landkreis hat dazu am Montag eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht. Dabei sind Ausnahmen vorgesehen, etwa für den Weg zur Arbeit und bei medizinischen Notfällen.

Kontaktverbot und Taskforce geplant

Zudem plant der Landkreis aufgrund des hohen Infektionsgeschehens ein komplettes Kontaktverbot zu Menschen außerhalb des eigenen Haushaltes. Dies soll voraussichtlich ab Freitag, spätestens ab kommenden Montag gelten. Dies kündigte Landrat Andreas Ebel (CDU) am Montag bei einer Pressekonferenz an. Auch hier seien Ausnahmen vorgesehen, etwa für pflegebedürftige Personen. Zudem plant der Landkreis eine sogenannte Taskforce in Alten- und Pflegeheimen, die von der Polizei unterstützt wird. So sollen Hygienevorschriften stärker kontrolliert werden.

VIDEO: Corona: Kontaktbeschränkung und Ausgangssperre in Gifhorn (2 Min)

Landrat appelliert: "Jetzt ist wirklich jeder Einzelne gefragt"

Die "einschneidende Maßnahme" sei mit dem Land Niedersachsen abgestimmt, sagte Ebel. Er appellierte an die Menschen: "Es liegt an jedem Einzelnen, sich jetzt an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Jetzt ist wirklich jeder Einzelne gefragt." Der Gifhorner Polizeichef Thomas Bodendiek kündigte an, zusätzliches Personal bereitzustellen, das die Regelungen mit der "nötigen Bestimmtheit" überwachen werde. Wer sich nicht an die Maßnahmen hält, dem drohen Bußgelder von mehreren Hundert Euro, im Extremfall bis zu 25.000 Euro.

Kontaktverbot wirkungsvoller als 15-Kilometer-Radius

Auf die Maßnahme einer mögliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bewohner auf einen 15-Kilometer-Radius um den Wohnsitz, wie es durch die neue Corona-Verordnung möglich ist, verzichtet der Landkreis Gifhorn stattdessen. "Wir halten das Kontaktverbot für wesentlich wirkungsvoller", sagte Ebel. Die Polizei habe dazu geraten. Nächtliche Ausgangssperre und Kontaktverbot seien besser zu kontrollieren. Zudem gebe es zu viele Ausnahmen, zum Beispiel, bei Arztbesuchen. Man werde die Ausgewogenheit der Maßnahmen überprüfen und sich auch Gedanken über Ausnahmen machen, sagte Ebel.

Landkreis fordert mehr Impfdosen

Außerdem fordert der Landkreis mehr Impfdosen vom Land. Dies erwarte er vom Land und von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD), sagte Ebel. Nur so könne man effektiv gegen das Virus vorgehen. Der Landkreis habe bis Montag alle zur Verfügung stehenden Impfdosen verabreicht. Für Fragen zu den Regelungen will der Landkreis Gifhorn ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0800) 828 24 44 schalten.

Weitere Informationen Corona: Was ist jetzt in Niedersachsen erlaubt, was nicht? Auch in Niedersachsen ist der Lockdown verlängert und verschärft worden. Kontakte sollen weiter reduziert werden. mehr

Lage "gut im Griff" - bis Anfang Januar

Der Landkreis Gifhorn hatte am Sonntag mit 258,3 und Montag mit 259,5 laut Landesgesundheitsamt landesweit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aufgewiesen. Laut Ebel habe der Landkreis das Infektionsgeschehen bis etwa zum 5. Januar "gut im Griff" gehabt. Seitdem habe es 450 positive Corona-Fälle gegeben. Neben Alten- und Pflegeheimen (57 Prozent) breite sich das Virus in privaten Haushalten (43 Prozent) aus. Angesichts der Entwicklung geht der Landkreis von einer weiteren Zunahme des Infektionsgeschehens aus.

Kontaktreduzierung zu lax gehandhabt

Ebel führt den sprunghaften Anstieg in der vergangenen Woche vornehmlich auf zwei Ursachen zurück: Zum einen seien die Kontakte in den privaten Haushalten über die Feiertage an Weihnachten und Silvester "sehr großzügig" ausgelegt worden. Zum anderen seien Hygeniekonzepte in Heimen nicht eingehalten worden. Im Landkreis gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes in 11 von 23 Alten- und Pflegeheimen Corona-Fälle.

Weitere Landkreise könnten 200er-Marke überschreiten

Neben dem Landkreis Gifhorn könnten auch die Landkreise Cloppenburg mit einer Inzidenz von aktuell 193,3, Helmstedt (178,5), Wittmund (170,4) und der Landkreis Osnabrück (168,4) die 200er-Marke schon sehr bald überschreiten. Die Landkreise Cloppenburg und Wittmund planen im Falle eines Überschreitens des 200er-Wertes ebenfalls keinen eingeschränkten Bewegungsradius. "Wir sehen das nicht als zielführend an", sagte ein Sprecher gegenüber NDR.de. Auch in Wittmund überwiegt die Skepsis. Ein Großteil des Infektionsgeschehens sei lokal eingrenzbar, sagte ein Sprecher des Landkreises. Außerdem gebe es erhebliche Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit der Regelung. Die Landkreis Osnabrück und Helmstedt halten sich eine Anwendung der 15-Kilometer-Regelung offen. "Sollte der Grenzwert überschritten werden und ein allgemeines Infektionsgeschehen vorliegen, dann ist der Bewegungsradius auf jeden Fall eine Option", sagte ein Sprecher des Landkreises Helmstedt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.01.2021 | 19:30 Uhr