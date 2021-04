Besser hören dank Licht - Göttinger Forscher machen Hoffnung Stand: 26.04.2021 21:00 Uhr Die Forschung des Göttinger Leibniz-Preisträgers Tobias Moser weckt Hoffnung bei Gehörlosen: Dank Lichtimplantaten soll es möglich sein, deutlich besser zu hören als mit üblichen Cochlea-Implantaten.

Bei dem Verfahren werden akustische Signale in Lichtimpulse übersetzt und mit LED-Technik für die daran genetisch angepassten Hörzellen im Ohr übersetzt. Dank der Lichtimpulse sollen mehr Frequenzen abgebildet werden als bei Cochlea-Implantaten. An Mäusen sei das bereits erfolgreich getestet worden, sagte Moser NDR Niedersachsen. Nun machen auch weitere Simulationen Hoffnung - in diesem Fall mit einem 3D-Modell der Hörschnecke von Weißbüschelaffen. Dafür arbeitet Moser mit Forschern des Deutschen Primatenzentrums (DPZ) zusammen, die das Modell entwickelt haben.

Videos 1 Min Göttingen: Klänge hören dank Lichtstrahlen Göttinger Forscher haben ein neues Verfahren für Implantate für Gehörlose entwickelt. Bei tauben Mäusen wurden bereits sehr gute Ergebnisse erzielt. (12.07.2018) 1 Min

Studien an Menschen ab 2025

Am Computer nun haben die Forschenden simuliert, wie sich die Lichtsignale im Ohr verbreiten und ob sie auch da ankommen, wo sie ankommen sollen: bei den Hörzellen. Nach Angaben der Primatenzentrums kann das Lichtimplantat deutlich mehr Informationen an die Hörschnecke liefern als normale Cochlea-Implantate. Der nächste Schritt wären Tests an lebenden Weißbüschelaffen, dafür muss das DPZ einen Antrag stellen. Und für 2025 sind schließlich klinische Studien an Menschen geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.04.2021 | 06:30 Uhr