Bauarbeiten auf der A7 könnten bis Ende 2023 dauern Stand: 21.01.2022 10:53 Uhr Auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen könnte noch ein Jahr länger gebaut werden als geplant. Klar ist bereits, dass die Kosten für den Ausbau weiter steigen - auf mehr als eine Milliarde Euro.

Nach Angaben der Betreibergesellschaft könnten die Arbeiten noch bis Ende 2023 dauern. Im Moment hat Via Niedersachsen die Fertigstellung noch für Ende dieses Jahres angepeilt. Ob es zu der weiteren Verzögerung kommt, hänge jetzt davon ab, ob und wie die Pandemie den Bauablauf beeinflusse, sagte ein Sprecher.

Fledermäuse und Steinzeitfunde verteuern Bau

Sicher ist bereits, dass sich die Kosten für die Modernisierung der Autobahn zwischen Bockenem und Göttingen weiter erhöhen. Zuletzt seien die veranschlagten Kosten um 65 Millionen auf 1.064 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Autobahngesellschaft mit. Als Gründe nennt sie unter anderem die Umsiedlung von Wasserfledermäusen sowie Steinzeitfunde und die damit verbundene Mehrarbeit.

Ende Januar und Ende März weitere Vollsperrungen

Bei Baubeginn im Jahr 2017 hatten die Verantwortlichen noch mit 926 Millionen Euro kalkuliert. Teil der Arbeiten ist auch der sechsspurige Ausbau der Strecke. 27 Autobahnkilometer in Richtung Hannover sind inzwischen fertig. Derzeit wird zwischen den Anschlussstellen Seesen und Nörten-Hardenberg gebaut. Noch bis März wird der Verkehr dort zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Laut Via Niedersachsen liegt der Schwerpunkt derzeit auf der Fahrbahn in Richtung Kassel: Dort müssen noch 20 Kilometer fertiggestellt werden. Dafür wird die Autobahn Ende Januar und Ende März voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.01.2022 | 09:30 Uhr