Stand: 17.03.2023 08:36 Uhr Bad Lauterberg: Diebstahl im Besucherbergwerk Scholmzeche

Aus dem Besucherbergwerk Scholmzeche bei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte mehrere hundert Meter Kabel gestohlen. Nach Angaben der Polizei waren die Kabel an der Stollenwand montiert. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Diebe während der Schließzeit des Bergwerks auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Innere des Stollens und trennten die Kabel von den Dosen. Sie entkamen unerkannt. Passanten bemerkten das offenstehende Stollentor und verständigten den Betreiber. Die Polizei in Bad Lauterberg sucht nun nach Zeugen, die zwischen dem 6. und 10. März verdächtige Personen am Stollen gesehen haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.03.2023 | 07:30 Uhr