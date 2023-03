Stand: 14.03.2023 11:22 Uhr Bad Gandersheim: UMG soll Krankenhaus betreiben

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) soll künftig in Bad Gandersheim ein kleines Krankenhaus betreiben. Wie der Landkreis Northeim mitteilte, soll es in dem Gebäude der ehemaligen, größeren Klinik des Betreibers Helios eingerichtet werden. Die UMG muss den Plänen noch final zustimmen. Das Krankenhaus in Bad Gandersheim soll ab Oktober Patientinnen und Patienten allgemeinmedizinisch versorgen, die nur kurz stationär aufgenommen werden müssen. Weitere Gebäudeteile der ehemaligen Klinik sollen an Pflege- und andere Gesundheitsunternehmen vermietet werden.

