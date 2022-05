Stand: 25.05.2022 11:32 Uhr Aufmerksame Wolfsburger Seniorin vereitelt Telefonbetrug

Am Freitagvormittag erhielt die Seniorin von ihrem vermeintlicher Sohn eine Nachricht auf ihr Smartphone, dass er sein Handy versehentlich in die Waschmaschine gelegt habe und nun 2.200 Euro für ein neues Telefon benötige. Kurz darauf erhielt die 70-Jährige eine weitere Zahlungsaufforderung. Dieses Mal sollte die Rechnung für einen Fernseher überwiesen werden. Ebenfalls mitgeschickt wurde eine Kontoverbindung, auf die das Geld überwiesen werden sollte sowie die Aufforderung, ein Foto der erfolgten Überweisung zu versenden. Die Wolfsburgerin wurde misstrauisch und suchte ihren Sohn auf. Dieser hatte mit den Forderungen an seine Mutter nichts zu tun. Betrüger hatten versucht, an das Ersparte der Seniorin zu kommen. Die Polizei lobte das umsichtige und richtige Verhalten der Seniorin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.05.2022 | 13:30 Uhr