Atommüll: Bereitstellungslager Würgassen nicht notwendig Stand: 01.07.2022 09:29 Uhr Vom Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Würgassen in NRW sollte ab 2027 Atommüll ins geplante Endlager Schacht Konrad kommen. Laut Studie ist ein solches Bereitstellungslager jedoch nicht notwendig.

Das ist das Ergebnis einer Studie, die Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag im Umweltausschuss des Landtags in Hannover vorgestellt hat. Laut Lies sei es in der Studie, die die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hatten, gar nicht um die Frage "Würgassen: Ja oder nein?" gegangen, sondern um die grundsätzliche Frage, ob in einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern ein Bereitstellungslager überhaupt notwendig sei. "Und da sagt die Studie: Das Endlager kann auch ohne Bereitstellungslager betrieben werden", so Lies weiter. Das gelte sowohl für einen Standort Würgassen, den die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung ins Auge gefasst hat, als auch für jeden anderen Standort in diesem Umkreis.

Bürgerinitiativen gegen Bereitstellungslager Würgassen

In zwei Wochen soll die Studie komplett vorliegen und Umweltminister Lies will in künftigen Gesprächen mit dem Bund schauen, ob ein Endlager auch direkt aus den bundesweit 20 Zwischenlagern bestückt werden kann. Das fordern auch die Bürgerinitiativen im Drei-Länder-Eck, die sich gegen den Standort Würgassen einsetzen. Würgassen liegt im Grenzgebiet von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen nur etwas mehr als einen Kilometer von dem Ort Lauenförde im Landkreis Holzminden entfernt.

