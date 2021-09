Stand: 15.09.2021 10:04 Uhr Asphaltieren nach Unfall: A2 bei Helmstedt bis abends dicht

Ein Unfall mit zwei Lastwagen auf der A2 bei Helmstedt in Richtung Hannover sorgt auch heute weiter für Probleme. Die Fahrbahndecke muss in dem Bereich erneuert werden. Deshalb bleibt die A2 zwischen Marienborn/Helmstedt und Helmstedt-Zentrum bis circa 18 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Bei dem Unfall am Dienstag waren nach Angaben der Feuerwehr Helmstedt aus einem der Lastwagen ein flüssiger und ein fester Stoff ausgetreten. Beide reagierten miteinander und bildeten eine bauschaumartige Masse. Um welche Stoffe es sich handelt, ist derzeit unklar. Als Gefahrgut waren die Substanzen laut Feuerwehr aber nicht ausgewiesen. Eine leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

