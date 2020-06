Stand: 10.06.2020 20:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Anschlag in Einbeck: Rechtsextremist verdächtigt

Ein 26 Jahre alter Rechtsextremist aus Einbeck steht im Verdacht, am Mittwoch einen Sprengstoffanschlag auf das Haus einer Frau verübt zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen mitteilte, ist der Mann szenebekannt. Er soll in den frühen Morgenstunden den Briefkasten am Haus der Frau gesprengt und sich dabei verletzt haben, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Buick. Polizisten hätten eine Blutspur bis zur Wohnung des Mannes verfolgen können und den 26-Jährigen schwer an einer Hand verletzt dort angetroffen.

Opfer mehrfach aus rechten Kreisen bedroht

Die 41 Jahre alte Bewohnerin sei "bereits in der Vergangenheit Adressatin von Bedrohungen durch Mitglieder der Einbecker Neonaziszene" gewesen, teilte ihr Anwalt in einem Schreiben mit. Der Anschlag habe eine neue, gefährlichere Dimension. Seit einiger Zeit gebe es eine "länger anhaltende Serie von Übergriffen durch Neonazis gegen engagierte AntifaschistInnen in Südniedersachsen", so der Anwalt. Das 41 Jahre alte Opfer engagiere sich aktiv gegen die Neonazi-Szene in Einbeck.

Verdächtiger wegen Volksverhetzung angeklagt

Gegen den mutmaßlichen Täter läuft derzeit eine Anklage wegen Volksverhetzung. Der 26-Jährige hatte vergangenen November mit zwei weiteren Rechtsextremen die KZ-Gedenkstätte Moringen besucht. Sie verharmlosten gegenüber Mitarbeitenden die KZ-Haft und posierten anschließend mit rechtsextremen T-Shirts vor den Toren des ehemaligen Konzentrationslagers.

