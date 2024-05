Angriff auf Grünen-Abgeordnete: Politiker zeigen sich entsetzt Stand: 26.05.2024 10:35 Uhr Marie Kollenrott (Grüne) ist am Samstagmittag angegriffen worden. Die niedersächsische Landtagsabgeordnete wurde laut Polizei in der Göttinger Innenstadt von einem Mann geschlagen. Politiker zeigten sich empört.

Kollenrott erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen an den Armen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Sie musste aber nach eigenen Angaben nicht ins Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich in der belebten Göttinger Fußgängerzone. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer kurz danach in der Nähe des Tatorts ergreifen. Nach ersten Maßnahmen und einer Identitätsfeststellung sei der 66-jährige Tatverdächtige vor Ort entlassen worden, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen den Mann.

Kollenrott reagiert erschrocken und zugleich entschlossen

"Ich bin erschrocken von dieser unkontrollierten Gewalt", sagte Marie Kollenrott gegenüber dem NDR Niedersachsen. Demnach habe es zwei aufeinanderfolgende Übergriffe des Beschuldigten gegeben. Die Politikerin machte am Nachmittag ihre Aussage gegenüber den Ermittlern des Staatsschutz-Kommissariats. "Ich beabsichtige nicht, mich an so etwas zu gewöhnen", sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die Gewalttat.

Mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen

Der Tatverdächtige soll sich laut Polizei am Samstag in Göttingen abfällig über die Grünen geäußert haben. Nach einer kurzen politischen Diskussion mit der Landtagsabgeordneten sei der Verdächtige auf die Politikerin zugegangen und habe ihr mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen. Danach sei er weggegangen. Die Landtagsabgeordnete und ein Zeuge hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen und die Polizei alarmiert.

Ministerpräsident Weil: Angriffe auf Politiker sind nicht hinnehmbar

Ministerpräsident Stephan Weil verurteilte in seiner Reaktion am Samstagabend den Angriff auf Kollenrott. "Es ist und bleibt nicht hinnehmbar, dass Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf immer wieder Opfer von gewalttätigen Übergriffen werden", sagte der SPD-Politiker in einer Mitteilung. Weil appellierte, achtsam zu sein und gegen zügellose Aggressivität einzuschreiten. "Was wir derzeit erleben, ist eine gefährliche Entwicklung. Unsere Demokratie funktioniert nur, wenn Menschen sich für ihre Überzeugungen auch sichtbar in der Öffentlichkeit engagieren."

Ministerin Hamburg fordert Menschen zum Zusammenhalt auf

Auch Niedersachsens Kultusministerin Julia Maria Hamburg (Grüne) zeigte sich am Sonntag schockiert - es sei zutiefst erschreckend: "Diese Attacken auf Politiker und Politikerinnen sowie Wahlkämpfer haben nur ein Ziel: Menschen einzuschüchtern und sie zum Schweigen zu bringen." Alle seien gefordert zusammenzuhalten und den Feinden der Demokratie zu entgegnen: "Bis hierhin und nicht weiter."

Kura und Lechner äußern sich ähnlich

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anne Kura sowie CDU-Landtagsfraktionschef Sebastian Lechner äußerten sich in ihren Statements ähnlich. Zuletzt hatte sich bereits Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) besorgt über Angriffe auf Politiker in Niedersachsen gezeigt.

