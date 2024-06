Stand: 17.06.2024 07:47 Uhr Vergessenes Handy wählt Notruf: Großeinsatz an der A2

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr von einem automatischen Notrufsystem an die A2 bei Helmstedt alarmiert worden. Eine groß ausgedehnte Suche nach möglichen Verletzten blieb der Feuerwehr zufolge zunächst erfolglos. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin versucht, den Anrufer zurückzurufen, hieß es. Der teilte den Einsatzkräften mit, dass er das Smartphone nach einem Halt auf dem Autodach vergessen hatte. Als es herunterfiel, habe es automatisch den Notruf gewählt. Immer wieder kommt es laut der Feuerwehr aus Versehen zu solchen Notrufen. Auf jeden Fall sollte der Leitstelle in so einem Fall mitgeteilt werden, dass kein Notfall vorliege.

