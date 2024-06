Stand: 17.06.2024 09:55 Uhr Braunschweig: Straßenbahn an der Hamburger Straße entgleist

In Braunschweig ist am Montagmorgen eine Straßenbahn entgleist. Laut Feuerwehr war zuvor ein Auto an der Kreuzung Hamburger Straße mit der Bahn zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Straßenbahn landete an einem Ampelmast. Die beschädigte Straßenbahn konnte wieder auf die Gleise und zunächst bis zur nächsten Haltestelle geschoben werden. Anschließend konnte sie aus eigener Kraft ins Depot fahren. Die Fahrgäste blieben bei dem Vorfall unverletzt. Der gesamte Kreuzungsbereich war infolge des Unfalls für etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

