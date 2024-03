Stand: 26.03.2024 17:54 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Grünen-Politiker

Der Staatsschutz ermittelt nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen Lokalpolitiker der Grünen in Hannover. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung, erklärte die Polizei am Dienstag. Den Angaben zufolge war es in der vergangenen Woche im Bereich eines Infostandes der Partei zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen. Ein ehrenamtliches Mitglied des Stadtbezirksrats Hannover-Mitte war laut einem Sprecher der Grünen zunächst beschimpft und mit einem Handy gefilmt worden. Die zwei Männer wurden demnach von dem Politiker gebeten, damit aufzuhören. Später sei er in einem Supermarkt dann zu Boden geworfen und leicht verletzt worden, wie der Grünen-Stadtverband am Dienstag mitteilte. Die Polizei habe die Personalien der Männer festgestellt, zudem hat die Partei Anzeige erstattet. Man wolle sich nicht einschüchtern lassen, hieß es. In Niedersachsen haben Angriffe gegen Amts- und Mandatsträger zugenommen.

