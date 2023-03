Stand: 01.03.2023 11:44 Uhr Abfahrt auf dem Wurmberg: Skisport-Fans nutzen Winter-Rückkehr

Auf dem Wurmberg in Braunlage (Landkreis Goslar) wird der Skibetrieb noch einmal aufgenommen. Seit Dienstagmorgen laufen die Skilifte wieder, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt dem NDR in Niedersachsen. Die Pisten seien in den vergangenen Tagen ausreichend beschneit worden. Es liegen rund 40 Zentimeter Schnee. Heute sind die Lifte seit 7 und bis 21 Uhr im Einsatz. Das Skigebiet auf dem Sonnenberg in St. Andreasberg ist ebenfalls geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.03.2023 | 08:30 Uhr