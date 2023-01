A7-Sperrung bei Göttingen: Teilstück wieder befahrbar Stand: 11.01.2023 22:20 Uhr Ein Teilstück zwischen den Anschlussstellen Hedemünden und Staufenberg-Lutterberg ist seit Mittwochabend wieder befahrbar, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte. Verkehrsteilnehmende könnten von der B80 an der Anschlussstelle Hedemünden wieder in Richtung Kassel auf die A7 auffahren, hieß es.

Die Reinigungsarbeiten der mit Kokosfett verschmutzten A7 bei Göttingen schreiten unterdessen weiter voran. Durch die Sperrung seien Schäden in Millionenhöhe entstanden, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. Am Sonntagabend hatte ein Fahrzeug Kokosfett verloren. Die A7 wurde daraufhin zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden/Lutterberg in Richtung Süden gesperrt. Die Schäden für die Volkswirtschaft seien immens, sagte der SPD-Politiker dem NDR in Niedersachsen mit Blick auf die Sperrung. Bislang ist noch nicht bekannt, wer den Schaden verursacht hat. Die Reinigungsarbeiten dauern an. "Der Verursacher muss mindestens für den Schaden aufkommen, der durch alle Maßnahmen entstanden ist“, sagte Lies.

AUDIO: So laufen die Reinigungsarbeiten ab (11.01.2023) (4 Min) So laufen die Reinigungsarbeiten ab (11.01.2023) (4 Min)

Fahrbahn wird mit hohem Wasserdruck gereinigt

Seit Mittwochnachmittag ist klar, dass die A7 mit Kokosfett verunreinigt wurde. Vorher war von einer paraffinähnlichen Substanz die Rede. Sebastian Post von der Autobahn GmbH erklärte, die Reinigung der verschmutzten A7 sei entsprechend der Laborergebnisse angepasst worden. Die Reinigungsmaschinen verwenden ihm zufolge nun einen Reinigungszusatz. Des Weiteren würden Wasserstrahlen eingesetzt, die Fahrbahn mit hohem Druck reinigen sollen. Seit Montagvormittag sind 15 Spezialmaschinen im Einsatz.

Sachverständiger erhielt Probe am Dienstag

Ein Sprecher der Autobahn GmbH erklärte, dass das Reinigungsverfahren zunächst auf die Ersteinschätzung der Feuerwehr abgestimmt war. Eine "tiefgreifendere Analyse" sei "schnellstmöglich" eingeleitet worden. Der Sachverständige Rainer Hartmann sagte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass er die Probe Dienstagmittag erhalten habe. Die Untersuchung solcher Stoffe dauere in der Regel zwei Tage. Man habe sich zu diesem Schritt entschieden, nachdem der erste Reinigungsversuch gescheitert sei. Die Reinigung mit alkoholischem Zusatz sei eine Idee von einer der Reinigungsfirmen gewesen. Das anfängliche Vorgehen mit Spezialmaschinen und heißem Wasser sei aber richtig gewesen.

Umleitungen erneut überlastet

Berufspendler haben in und um Göttingen und Hann. Münden den dritten Tag in Folge Geduld gebraucht. Die A7-Sperrung sorgte auf den Umleitungsstrecken für Überlastung und Staus. Am Mittwoch war vor allem der Bereich um Hann. Münden betroffen, wo mehrere Bundesstraßen zusammentreffen. Zudem wurde eine wichtige direkte Verbindungsstraße zwischen der B80 und der Innenstadt von Hann. Münden, die zuletzt für Entlastung sorgen sollte, wegen wichtiger Arbeiten der Niedersächsischen Landesforsten gesperrt. Auch die B80 selbst ist betroffen: Um die Weserbrücke vor Überlastung zu schützen, wurde laut Straßenbaubehörde eine von zwei Spuren gesperrt. Umleitungen sind unter anderem über die A2, die A33 und die A44 über Paderborn und Kassel eingerichtet.

VIDEO: A7-Umleitung: In Dransfeld wackeln die Gläser im Schrank (1 Min)

Polizei geht Hinweisen auf mehrere Fahrzeuge nach

Ermittler der Polizei gehen derweil ersten Hinweisen auf den Verursacher nach. Zeugen hatten einen weißen Tanklaster mit einem gelben Aufdruck auf der Seite gesehen, der die paraffinähnliche Substanz verloren haben könnte. haben. Es habe auch Hinweise auf weitere Fahrzeuge gegeben. Da nicht klar ist, ob die Substanz flüssig oder als Pulver ausgetreten ist, könnten auch Transporter die Verunreinigung verursacht haben, wie eine Polizeisprecherin auf NDR Anfrage antwortete. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen. Die Wache ist unter der Telefonnummer (0551) 491 - 6515 zu erreichen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr