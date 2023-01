A7-Sperrung bei Göttingen: Reinigung kommt nicht voran Stand: 11.01.2023 07:37 Uhr Die A7 bei Göttingen bleibt weiterhin gesperrt. Die Reinigung der mit Paraffin verschmutzen Fahrbahn gestaltet sich problematisch. Unterdessen gibt es erste Hinweise auf einen möglichen Versucher.

Verantwortlichen zufolge steht derzeit nicht fest, um was für einen Paraffin-Stoff es sich handelt. Die Autobahn GmbH des Bundes erwartet frühestens heute Abend Laborergebnisse. Dann wollen die Beteiligten entscheiden, ob sie andere Lösungsmittel einsetzen werden. Die A7 ist seit Montagmorgen zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden/Lutterberg gesperrt.

Regen verschlechtert Ergebnisse

Kehrmaschinen versuchen seit Montagvormittag, von Süden kommend, die wachsartige Schicht vom Fahrbahnbelag zu spülen - mit mäßigem Erfolg. In einer Mitteilung der Autobahn GmbH hieß es, dass Regen die erzielten Reinigungsergebnisse wieder verschlechtert habe. Die Verantwortlichen wollten nach einem Krisengespräch am Dienstagvormittag keine Prognose abgegeben, wann der 60 Kilometer lange Autobahnabschnitt wieder freigegeben werden kann. Sobald das so weit ist, soll nach Angaben der Autobahn GmbH die Höchstgeschwindigkeit vorerst auf Tempo 80 begrenzt werden.

Schwer krankes Kind über gesperrte A7 transportiert

Am Dienstag ist ein Intensivtransport über die gesperrte A7 gefahren, wie Torsten Schlieper von der Leitstelle Göttingen dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Der Intensiv-Rettungswagen habe ein schwer erkranktes Kind von Hannover nach Kassel gebracht. Man habe die Autobahn für den Transport freigegeben, um Staus auf den Ausweichstrecken auszuweichen. Polizeifahrzeuge hätten den Intensivtransport begleitet, hieß es.

Erste Hinweise auf möglichen Verursacher

Bei der Autobahnpolizei sind derweil erste Hinweise auf einen Tanklaster eingegangen, der möglicherweise die wachsartige Substanz auf der A7 verloren hat. Insassen eines Pkw sagten gegenüber den Ermittlern, am Sonntagabend zunächst eine "flockige" Verunreinigung der Fahrbahn bemerkt zu haben. Anschließend hätten sie einen hellen Tanklaster mit einem gelben Aufdruck auf der Seite überholt und festgestellt, dass die Fahrbahn vor dem Laster sauber gewesen sei. Ein weiterer Zeuge habe den Tanklaster gesehen, als er an der Anschlussstelle Northeim-Nord vorbeifuhr. Nach Berechnungen der Polizei könnte es sich um dasselbe Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Die Wache ist unter der Telefonnummer (0551) 491 - 6515 zu erreichen.

Umleitungen erneut überlastet

Berufspendler benötigen in und um Göttingen und Hann. Münden den dritten Tag in Folge Geduld. Es drohen erneut eine Überlastung der Umleitungsstrecken und Staus. In den vergangenen Tagen war vor allem die B3 zwischen Northeim und Hann. Münden betroffen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen sagte. Umleitungen sind unter anderem über die A2, die A33 und die A44 über Paderborn und Kassel eingerichtet.

