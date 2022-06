35 mal 26 Meter: Experten vermessen riesiges Erdloch Stand: 15.06.2022 18:46 Uhr Experten haben das riesige Loch nach dem Erdfall in Seesen (Landkreis Goslar) am vergangenen Freitag vermessen. Es hat eine Größe von rund 35 mal 26 Metern und eine Tiefe von fünf Metern.

Das haben Messungen des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) ergeben. Sowohl das LBEG als auch ein unabhängiges Gutachterbüro aus Göttingen kamen zu dem Schluss, dass rund 8000 Kubikmeter Material nötig sind, um den Erdfall wieder zu verfüllen. Das soll zügig geschehen, um die Böschungen schnellstmöglich zu stabilisieren, teilte das LBEG mit. Das Verfüllen wird vom Staatlichen Baumanagement Südniedersachsen übernommen.

Ursache: Wasser löst unterirdischen Gips

In der Nähe des Seesener Amtsgerichts war am Freitag ein riesiges Loch in der Erde entstanden. Das Gebiet befindet sich überwiegend im Besitz des Landes Niedersachsen, berührt aber auch Privatgrundstücke. Die Ursache für den Erdfall ist laut LBEG sehr wahrscheinlich die Lösung von im Untergrund natürlich vorkommendem Gips durch Wasser. Dabei können derzeit weder die Gutachter noch die Experten des LBEG genauer eingrenzen, in welcher Tiefe der Erdfall ausgelöst wurde. Dafür wären weitere Messungen nötig.

500 Erdfälle in der Region

Seesen liegt in einem Erdfallgefährdungsgebiet. Allein in der Kernstadt hat das LBEG rund 270 Erdfälle verzeichnet. Im gesamten Stadtgebiet mit Eingemeindungen sind sogar 500 Erdfälle bekannt, die im Regelfall auf im Untergrund anstehende Zechsteinsulfate, die von Grundwasser gelöst werden können, zurückgehen. Diese geologische Formation zieht sich entlang des Harzes von Seesen bis Nordhausen in Thüringen.

