18-Jähriger fällt von Auto-Kofferraum und verletzt sich

Am Mittwochabend hat sich ein 18-Jähriger bei einem Unfall auf dem Parkplatz des Forschungsmuseums Paläon in Schöningen (Landkreis Helmstedt) schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei soll er auf dem Kofferraum eines blauen Audi A4 gesessen haben, der plötzlich und unvorhersehbar für den jungen Mann von einem am Steuer sitzenden 16 Jahre alten Jugendlichen beschleunigt wurde. Dabei soll der 18-Jährige vom Kofferraum auf die Fahrbahn geschleudert worden sein. Nach einer Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 16 Jahre alte Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verdacht auf Teilnahme an einem verbotenen Straßenrennen eingeleitet.

