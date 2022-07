Stand: 16.07.2022 17:55 Uhr 170 Oldtimer nehmen an Rallye durch Südniedersachsen teil

Oldtimerfans aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland haben am Sonnabend bei der traditionsreichen Rallye des Oldtimermuseums PS-Speicher in Einbeck teilgenommen. Insgesamt hätten 170 Fahrzeuge teilgenommen, sagte Museumssprecher Stephan Richter. "Es ist die ganze Bandbreite der Oldtimerszene vertreten", so Richter. Das älteste Teilnehmerfahrzeug war nach Angaben der Veranstalter ein Ford-T-Modell aus dem Jahr 1914, das jüngste ein frisch mit dem Oldtimerstatus bedachter Toyota-Sportwagen aus dem Jahr 1992. Für Sonntag ist ein Oldtimerkorso durch Einbeck geplant.

