Stand: 08.07.2019 13:59 Uhr

Wohnungsmarkt: Vororte und Dörfer liegen im Trend

Wer in den niedersächsischen Großstädten und Unistädten eine Wohnung sucht, merkt schnell: Angebote sind rar - und Wohnraum wird immer teurer. Immer mehr Menschen zieht es deshalb in die Vororte und Dörfer. Das zeigt sich auch im aktuellen Wohnungsmarktbericht, den Bauminister Olaf Lies (SPD) am Montag vorgestellt hat.

Neuer Trend: Raus aufs Land

Während 2013 noch die meisten Menschen aus den Dörfern in die Vorstädte oder gleich weiter in die Großstadt gezogen sind, dreht sich dieser Trend nun um. Das liege einerseits an den hohen Preisen für Mieten oder Eigentum, räumt Lies ein. "Die Kernaufgabe ist nicht, die Stadt so attraktiv zu machen, dass wir das Land entvölkern", betonte Lies. Im Gegenteil: Nun müsse die Politik dafür sorgen, dass es in den Dörfern zum Beispiel auch schnelles Internet gebe und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Der ländliche Raum dürfe nicht vernachlässigt werden, so Lies.

Sozialer Wohnungsbau in den Städten

Aber auch in den Städten soll dafür gesorgt werden, dass neue Wohnungen entstehen, sagte der Minister. So habe die Landesregierung zum 1. Juli ein neues Förderprogramm gestartet: Mit 400 Millionen Euro soll für Investoren ein Anreiz geschaffen werden, auf den sozialen Wohnungsbau zu setzen. Zusammen mit Förderprogrammen des Bundes würden bis 2023 insgesamt sogar 1,7 Milliarden Euro für den geförderten Wohnungsbau bereitgestellt.

Weniger Familienhaushalte, mehr Wohnungen für alte Menschen

Als zweite größte Herausforderung nannte Lies die Schaffung von altersgerechten Wohnungen. "Unsere Bevölkerung wird älter. In praktisch allen Städten und Gemeinden wird die Zahl der Senioren zunehmen." Während die Zahl der Familienhaushalte sinke, werde es mehr kleine Haushalte geben. Deshalb müssten auch mehr kleine, barrierefreie und gleichzeitig bezahlbare Wohnungen entstehen, so der Bauminister.

Der Wohnungsmarktbericht wird alle zwei Jahre im Auftrag des Bauministeriums von der NBank, der Förderbank des Landes, erstellt. Immobilienwirtschaft, Politik und Kommunen nutzen ihn als Entscheidungsgrundlage für Bauvorhaben.

