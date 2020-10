Wegen Corona: Reimann drängt auf Rückkehr zum Homeoffice Stand: 14.10.2020 11:29 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) rief Firmen auf, Mitarbeiter in der Corona-Krise vermehrt ins Homeoffice zu schicken. Kontakte sollen so weit wie möglich begrenzt werden.

Im Frühjahr, als das Coronavirus die Gesellschaft in den Stillstand zwang, gab es für viele Unternehmen und deren Mitarbeiter einen Lichtblick: das sogenannte Homeoffice. Vielerorts wurde so die Kurzarbeit umgangen, Aufträge blieben erhalten, Menschen in Lohn und Brot - auch wenn es für Eltern mit Kita- oder Schulkindern sicher kein großer Spaß war. Nun ist Niedersachsen offenbar wieder an einem Punkt angekommen, an dem es vor etwas mehr als einem halben Jahr schon mal war. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat Unternehmen dazu aufgerufen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt in die Heimarbeit zu schicken.

Reimann: Pandemie noch nicht bezwungen

Was die Gesundheitsministerin damit bezweckt, ist klar: Pendler sollen - wenn möglich - zu Hause bleiben, Kontakte am Arbeitsplatz minimiert, Infektionsrisiken gesenkt werden. "Die Pandemie ist noch nicht bezwungen. Die Zahlen der Neuinfektionen der letzten Tage sprechen eine klare Sprache", sagte Reimann. Sie lobte das Konzept Homeoffice und appellierte, "die guten Erfahrungen der letzten Monate mit der mobilen Arbeit weiter zu nutzen".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.10.2020 | 18:00 Uhr