Vernetzte Landwirte: Demo-Aufrufe per WhatsApp

Landwirte sollen in den kommenden vier Jahren mit einer Milliarde Euro bei laufenden Umbauprozessen unterstützt werden. Das hat die Große Koalition in Berlin am Donnerstag verkündet. Mitglieder der Protestbewegung "Land schafft Verbindung" in Niedersachsen nennen diese Investition eine "Milchmädchenrechnung".

Struß: Landwirte bei Düngeverordnung einbeziehen

"Wir haben das mal ausgerechnet", sagt Landwirtin Henriette Struß aus Barsinghausen (Region Hannover). "Wenn sie diese eine Milliarde Euro, die sie uns geben wollen, einfach als Strafe zahlen, dann könnten wir drei Jahre und zwei Monate noch mal an der Düngeverordnung feilen." Dann könne man das Wissen der Praktiker einbeziehen und dadurch "was Vernünftiges auf die Beine stellen, das uns allen hilft", so die 28-Jährige. Sie gehört zu den insgesamt 50 Landwirten, die sich wenige Stunden später - nach Bekanntgabe der Pläne zur sogenannten Bauernmilliarde - am Freitagmorgen mit Treckern und Protestschildern auf den Weg machen. Ziel ist der Landtag in Hannover. Ihre Botschaft: "Wir lassen uns nicht kaufen."

Wie funktioniert "Land schafft Verbindung"?

Bei Treckerdemos tauchen innerhalb kürzester Zeit Dutzende, manchmal Hunderte oder gar Tausende auf. Sie fahren in Kolonnen. Meistens haben sie Botschaften vor die Trecker gespannt, zum Beispiel: "Lieber Verbraucher: Wir lieben Lebensmittel … Du auch?". Die Protestbewegung "Land schafft Verbindung" ist laut ihrer Homepage in jedem Bundesland vertreten. Sie präsentiert sich verbandsunabhängig und parteipolitisch neutral. Eine Bewegung, die aus einer Facebook-Gruppe entstanden ist und fast ausschließlich über soziale Netzwerke kommuniziert. Für die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) steht fest, dass sie "mega gut vernetzt" ist. Denn es dauert nur wenige Stunden, bis Protestteilnehmende sich gegenseitig zusammengetrommelt haben. Die spontanen Proteste richten sich oft gegen Politik und Handel.

"Orga-Team" koordiniert

In Niedersachsen ist eine zwölfköpfige Gruppe, das sogenannte Orga-Team, das Sprachrohr der Bewegung. Die Mitglieder tauschen sich persönlich oder per WhatsApp aus. "Die Polizei muss natürlich informiert werden, sonst begehen wir eine Straftat", sagt Henriette Struß, Teil des Orga-Teams. "Wir müssen unsere Leute koordinieren."

Bis zu 30.000 Landwirte können mobilisiert werden

Kommt es zu einer Demo, werden bis zu 70 weitere Mitglieder per WhatsApp verständigt. Die wiederum geben den Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Landkreisen Bescheid. So können bis zu 30.000 Landwirte innerhalb kürzester Zeit allein in Niedersachsen samt Trecker mobilisiert werden. Mitmachen ist natürlich kein Zwang. "Wir haben halt nicht diese typischen Verbandsstrukturen", erklärt Struß. Jede und jeder könne frei und spontan entscheiden, irgendwo hinzufahren, wo vielleicht gerade der eine oder andere Politiker zu Gast ist. "Es geht einfach schnell. Wir sind jung und dynamisch."

Was treibt die Bewegung an?

"Ich gehe morgens in den Stall und frage mich: Was wirst du heute wohl alles wieder falsch machen? Was wird sich heute in der Politik wieder ändern, sodass du morgen wieder was anders machen musst?", erzählt Struß. "Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Tieren und natürlich auch gegenüber meinem Boden", sagt sie weiter. Wenn es zum Protest geht, trägt sie eine dünne Jacke mit der Aufschrift "Land schafft Verbindung". Ihr Puls sei hoch genug, dicker brauche sie sich nicht anzuziehen. Die Bauern, die sich der Protestbewegung anschließen, haben Angst, den Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Sie wollen gesehen und gehört werden.

Gespräche zwischen Landwirten und Politik geplant

Agrarministerin Otte-Kinast kennt die Motivation der Landwirte. "Sie haben das Gefühl, dass sie in vielen Entscheidungen in den vergangenen Jahren nicht mitgenommen worden sind, weder von uns Politikern noch von den Verbänden." Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) glaubt: "Wir alle, wir Politiker, haben in der Vergangenheit zu sehr darauf geachtet, eher Auswirkungen und notwendige Maßnahmen zu verzögern." Tatsächlich sollen bald Dialoge zwischen den Politikern und "Land schafft Verbindung" stattfinden. Doch für die Bewegung steht fest, dass "nach Worten auch Taten folgen müssen".

