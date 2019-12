Stand: 20.12.2019 10:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verbände kritisieren Imagekampagne für Lehrerberuf

"Job mit Klasse" - so heißt die Kampagne, mit der das Land Niedersachsen das angeschlagene Lehrerimage verbessern und für den Beruf werben will. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will heute Details zu der Aktion vorstellen. Doch schon im Vorfeld kommt Kritik von Lehrerverbänden. Jeder Euro, der in Hochglanz-Broschüren gesteckt werde, sei ein Euro zu viel, der Minister müsse die Probleme lösen, fordert Laura Pooth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

GEW-Chefin: Wie neue Lackierung für defektes Auto

Es sei viel wichtiger, Lehrern im Schulalltag den Druck zu nehmen und das Personal an Grund-, Haupt, und Realschulen besser zu bezahlen. GEW-Chefin Pooth vergleicht die Image-Kampagne mit einer neuen Lackierung für einen defekten Wagen. Es bringe nichts, das Auto neu zu lackieren, wenn der Motor nicht laufe.

Auch andere Lehrerverbände kritisieren Kampagne

Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte glaubt ebenfalls nicht, dass die Kampagne etwas am Lehrermangel ändert. Das Problem sei nicht der Beruf an sich - das Problem seien die Arbeitsbedingungen, sagt Verbandschef Torsten Neumann. Die Gymnasiallehrer stimmen in die Kritik mit ein: Der Philologen-Verband erklärt, Lehrer würden durch die Image-Kampagne zwar wertgeschätzt. Um mehr Personal nach Niedersachsen zu locken, sollte sich der Minister jedoch stärker um die Themen Arbeitszeit, Weihnachtsgeld und Gehälter kümmern.

