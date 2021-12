Überall bunte Lichterfahrten - nur nicht im Landkreis Peine Stand: 17.12.2021 16:40 Uhr Auch in diesem Jahr fahren in Niedersachsen Landwirte mit weihnachtlich geschmückten Traktoren durch die Dörfer. Der Landkreis Peine hat eine Besonderheit zu bieten: eine Lichterfahrt ohne Lichter.

Schauplatz dieser außergewöhnlichen Lichterfahrt ist am Sonntag die Gemeinde Wendeburg. Im vergangenen Jahr fand dort der beleuchtete Treckerkonvoi mit 40 teilnehmenden Landwirten noch problemlos statt - die Fahrt war nicht angemeldet. In diesem Jahr hat Ulrich Rickmann, Vorsitzender des Motorsportclubs Wendeburg, der die Dorffahrt organisiert hat, den Konvoi auf Anraten der Gemeinde beim Landkreis als Demo angemeldet - und den Amtsschimmel damit zum Galoppieren gebracht.

"Vorsicht bei Lichterfahrten"

Am Mittwoch veröffentlichte der Landkreis Peine eine Pressemitteilung mit dem Titel" Vorsicht bei Lichterfahrten". Darin heißt es: "Durch die zusätzlichen Beleuchtungseinrichtungen verlieren die Trecker ihre Betriebserlaubnis, die Zulassung für öffentliche Straßen erlischt, der Versicherungsschutz wird beeinträchtigt." Man könne von diesen Lichterfahrten - bei allem Verständnis - nur abraten, so der Kreissprecher.

Organisator ist fassungslos

Ulrich Rickmann versteht die Welt nicht mehr. Was unangemeldet möglich war, wird angemeldet unmöglich? In allen anderen Kreisen finden die Lichterfahrten übrigens statt. Viele der rund 60 Traktoren, die Rickmann für Sonntag erwartet hat, werden an seiner Tour nicht teilnehmen können, weil sie schon mit Lichterketten festlich für Ausfahrten in Gemeinden außerhalb des Landkreises Peine geschmückt sind. "Und das alles für eine Tour durch Wendeburg wieder abzuschmücken, das wäre ein wenig zu aufwendig", zeigt der Organisator Verständnis.

"Wann geht Peine ein Licht auf?"

Fahren werden sie in Wendeburg aber trotzdem, und zwar auch ein wenig trotzig. "Wir machen jetzt eben eine Lichterfahrt ohne Licht. Geschmückt sind die Trecker, und wir haben auch ein paar Transparente dabei", kündigt Rickmann an. Was auf den Plakaten steht, weiß Rickmann noch nicht, das regele jeder Fahrer für sich. Aber einen Spruch, den könnte er sich gut vorstellen, hat er schon parat: "Wann geht Peine ein Licht auf?"

