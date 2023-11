Sturmwarnung für die Nordseeküste: Mehrere Fähren fallen aus Stand: 23.11.2023 07:37 Uhr Niedersachsen wird heute von einem Sturmtief gestreift. Für die Küste gibt es eine Sturmwarnung. Einige Fähren haben für heute ihren Fahrplan geändert, morgen fallen alle Fahrten nach Wangerooge aus.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden rechnet für heute und morgen mit der Gefahr von mehreren leichten Sturmfluten an der Küste. Das Morgen- und Abendhochwasser soll bis zu eineinhalb Metern höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Das bedeutet, dass Strände, Vorländer und Hafenflächen überflutet werden könnten. Im Binnenland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute mit einzelnen Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 Kilometern pro Stunde, an der Küste und im Oberharz könnten es laut den Meteorologen auch schwere Sturmböen um die 95 Kilometer pro Stunde werden. Für Freitag sagt der DWD schwere Sturmböen an der See vorher. Ab Samstag soll sich die Wetterlage den Angaben zufolge beruhigen.

Fährbetrieb zu und von Ostfriesischen Inseln eingeschränkt

Reisende müssen mit Einschränkungen im Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln rechnen. Die Deutsche Bahn will den Fährverkehr wegen der angekündigten Sturmflut von und nach Wangerooge am Freitag komplett einstellen. Heute und Samstag sollen die Fähren teilweise ausfallen oder zu anderen Zeiten fahren. Auch die Fähre zwischen dem Festland und Spiekeroog verkehrt den Angaben der Nordseeinsel zufolge heute teils zu anderen Uhrzeiten und morgen voraussichtlich gar nicht. Auf der Internetseite der Insel heißt es, dass es möglicherweise am frühen Nachmittag bei Niedrigwasser eine Abfahrt geben könnte. Die Entscheidung dazu soll heute fallen. Die Fähren nach Norderney, Juist, Baltrum, Borkum und Langeoog fahren nach aktuellem Stand planmäßig.

Laut NLWKN treten leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehnmal in der Saison zwischen September und April auf und sind keine größere Herausforderung für den Küstenschutz.

