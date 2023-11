Sturmflut: Elbe überschwemmt Hamburger Fischmarkt Stand: 24.11.2023 15:14 Uhr In Hamburg haben Sturmfluten für Hochwasser gesorgt. Der Fischmarkt, die Fischauktionshalle und angrenzende Parkplätze wurden am Freitag überspült.

Der Wasserstand erreichte um 13.30 Uhr nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg 1,90 Meter über dem mittleren Hochwasser. In der Nacht zum Freitag war die Elbe in Hamburg bereits auf 1,61 Meter über dem mittleren Hochwasser gestiegen.

Warnung vor weiterem Hochwasser

Auch für die Nacht zum Sonnabend warnt das BSH vor einer Sturmflut mit Hochwasser. Die Polizei rät, tiefer gelegene Gebiete - vor allem im Hafen und in der Hafencity - zu meiden und dort auch keine Fahrzeuge zu parken.

Schon im Sommer gab es eine Sturmflut

Die erste Sturmflut der Saison hatte es in Hamburg am 14. Oktober gegeben. Damals stieg das Wasser der Elbe auf 1,82 Meter über das mittlere Hochwasser. Außerdem hatte es bereits am 7. August eine seltene Sommer-Sturmflut in Hamburg gegeben.

Temperaturen sinken - Schnee möglich

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für die Hansestadt Graupel, Schauer und Gewitter. In der Nacht zum Sonnabend können die Temperaturen in den Minusbereich sinken. Schnee und auch Glätte könnten die Folge sein. Die Stadtreinigung stellt sich mit ihrem Winterdienst darauf ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.11.2023 | 13:40 Uhr