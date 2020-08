Stand: 03.08.2020 14:26 Uhr - Hallo Niedersachsen

Spitzenpolitiker im NDR Sommerinterview

Von Anfang August bis Anfang September stehen die Spitzen der Parteien, die im Niedersächsischen Landtag vertreten sind, mittwochs im NDR Sommerinterview Rede und Antwort. Hart in der Sache, persönlich und in sommerlicher Atmosphäre: im Pavillon am Maschsee in Hannover. Im Jahr der Corona-Pandemie und mit Blick auf aktuelle landespolitische Themen befragen die Leitungen der Redaktionen Landespolitik Fernsehen und Radio, Martina Thorausch und Dirk Banse, Spitzenpolitiker von SPD, CDU und FDP. Die Fraktionsspitzen von Grünen und AfD werden von Hilke Janssen und Dirk Banse interviewt.

Die Termine

5. August 2020: Stefan Birkner (FDP)

12. August 2020: Stephan Weil (SPD)

19. August 2020: Bernd Althusmann (CDU)

26. August 2020: Dana Guth (AfD)

2. September 2020: Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen)

Zu sehen und zu hören sind die Sommerinterviews

online bei NDR.de/Niedersachsen

in der Radiosendung Funkbilder - der Tag ab 16 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen

ab 16 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen im Regionalmagazin Hallo Niedersachsen ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 05.08.2020 | 19:30 Uhr