So wirkt sich Sturm "Zoltan" auf den Verkehr in Niedersachsen aus Stand: 22.12.2023 10:11 Uhr Sturmtief "Zoltan" zieht auch heute mit starken Orkanböen und Dauerregen über Niedersachsen hinweg. Auf Straßen, Schienen und Fähren kommt es in der Folge zu Einschränkungen und Sperrungen. Ein Überblick.

Im Bahnverkehr kommt es weiter zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen ist insbesondere der bundesweite Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Demnach fallen etwa ICE- und IC-Züge auf den Strecken von Hamburg über Hannover und Kassel nach Frankfurt, Stuttgart und Basel sowie nach Würzburg und München aus. Laut Angaben einer Bahn-Sprecherin sind mehrere Strecken in Norddeutschland durch umgestürzte Bäume blockiert, zudem wurden Oberleitungen beschädigt. "Die DB ist mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Strecken schnellstmöglich wieder freizubekommen", sagte die Sprecherin am Vormittag.

Baum im Gleis: Metronom richtet Busnotverkehr ein

Wegen eines Baums im Gleis ist etwa die Bahnstrecke zwischen Tostedt (Landkreis Harburg) und Hamburg-Harburg in beide Richtungen gesperrt. Ein Busnotverkehr sei eingerichtet, teilte die Bahngesellschaft Metronom mit. Aufgrund des Sturms fährt der Metronom zwischen Uelzen und Hamburg sowie Hamburg und Bremen mit einer geringeren Geschwindigkeit. Dadurch komme es zu Verspätungen auf allen Strecken von bis zu 80 Minuten. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kommt es auch zu Einschränkungen bei der Brockenbahn. Der Betrieb zwischen Schierke und dem Brocken wurde auch am Freitag ausgesetzt. Zudem fallen mehrere Verbindungen aus, wie die Harzer Schmalspurbahnen mitteilten.

Wind und Hochwasser schränken Schiffsverkehr ein

Auch im Schiffsverkehr müssen Reisende sich weiter auf Einschränkungen einstellen. Der Fährverkehr von und zu der ostfriesischen Insel Wangerooge wurde am Freitag komplett eingestellt. Wer nach Baltrum oder Langeoog will, muss mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Zu den anderen ostfriesischen Inseln soll sich der Fährverkehr heute aber wieder normalisieren. Wegen Hochwassers wurde der Betrieb der Weserfähren eingestellt. Auch die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen fährt bis mindestens heute Nachmittag nicht mehr.

Sturm "Zoltan": Diese Fährverbindungen fallen aus

Emden - Borkum (AG Ems, Fähre, Katamaran): Überfahrten mit der Fähre am 22. Dezember mit Verzögerung, Fahrten mit dem Katamaran fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan

(AG Ems, Fähre, Katamaran): Überfahrten mit der Fähre am 22. Dezember mit Verzögerung, Fahrten mit dem Katamaran fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan Norddeich - Juist (Inselfähre): Keine Einschränkungen im Fährverkehr am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist

(Inselfähre): Keine Einschränkungen im Fährverkehr am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist Norddeich - Norderney (Inselfähre Frisia): Keine Einschränkungen im Fährverkehr am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney

(Inselfähre Frisia): Keine Einschränkungen im Fährverkehr am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney Neßmersiel - Baltrum (Baltrumlinie): Ausfälle und Verspätungen am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/

(Baltrumlinie): Ausfälle und Verspätungen am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/ Bensersiel - Langeoog (Schifffahrt Langeoog): Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/

(Schifffahrt Langeoog): Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/ Neuharlingersiel - Spiekeroog (Fähre Spiekeroog, Watt'n Express) Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Einschränkungen am Wochenende möglich. Aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchen/faehre

(Fähre Spiekeroog, Watt'n Express) Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Einschränkungen am Wochenende möglich. Aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchen/faehre Harlesiel - Wangerooge (SIW Wangerooge und Watt Sprinter) Keine Überfahrten am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.siw-wangerooge.de/siw-de

Gesperrte Straßen und Glätteunfälle auf A1 und A7

Folgen hat Sturmtief "Zoltan" auch im Straßenverkehr: Mehrere Landstraßen in Niedersachsen wurden wegen Sturmschäden oder wegen Hochwasser gesperrt. Betroffen ist etwa die Landesstraße zwischen Krückeberg und Weibeck (Landkreis Hameln-Pyrmont) sowie die Landesstraße zwischen Dassel (Landkreis Northeim und Silberborn (Landkreis Holzminden). In der Nacht zu Freitag und am Morgen kam es zudem zu mehreren Glätteunfällen durch Hagelschauer. Betroffen waren unter anderem die A1 bei Sittensen und die A7 im Bereich Bad Fallingbostel. Mehrere Menschen wurden verletzt, die A1 war über mehrere Stunden gesperrt.

