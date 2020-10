Schärfere Regeln: So reagiert Niedersachsen auf Corona-Lage Stand: 09.10.2020 11:43 Uhr In Niedersachsen gilt ab morgen ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Risikogebieten. Eine Liste, welche Regionen davon betroffen sind, stellt die Landesregierung ins Internet.

Ziel des Beherbergungsverbots sei es, den Reiseverkehr aus Risikogebieten einzuschränken und damit die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das hat Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, heute auf einer Pressekonferenz erklärt. Um das Beherbergungsverbot zu umgehen, können Menschen aus den betroffenen Gebieten einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Kosten für den Test müssen sie selbst tragen. Das Beherbergungsverbot gelte lediglich für alle touristischen Übernachtungen in Hotels, Ferienhäusern und Pensionen, so Schröder. Berufliche Reisen, Besuche von Lebens-, Ehepartnern oder Kindern seien nicht betroffen. Auch Ferienwohnungsbesitzer und Dauercamper dürften weiterhin ihr Eigentum nutzen. Auch Tagestouristen dürfen nach Niedersachsen kommen.

Jeden Tag neue Liste mit Risikogebieten

Die Landesregierung wird nach Angaben von Schröder jeden Tag die Lage neu bewerten und eine entsprechende Liste von Risikogebieten auf ihrer Internetseite herausgeben. Übersteigt eine Region den kritischen Grenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, werde geprüft, ob diese mit auf die Liste kommt. Die Grundlage für die Entscheidung sei das Infektionsgeschehen vor Ort, so Schröder. Handelt es sich um einen eingrenzbaren Ausbruch, wie es etwa im Mai in einem Göttinger Hochhaus der Fall war, könnten möglicherweise trotzdem Urlauber aus der betreffenden Stadt oder dem Landkreis in Niedersachsen übernachten. Verteile sich das Infektionsgeschehen dagegen auf die ganze Stadt oder einen ganzen Landkreis, wäre eine Übernachtung in Niedersachsen nicht möglich.

Neue Corona-Verordnung seit heute gültig

Bereits heute ist eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Darin werden zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie auch Treffen im Privaten beschränkt. Innerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses dürfen sich maximal 25 Menschen treffen, draußen auf privatem Gelände bis zu 50. Die Obergrenzen sind zudem an das regionale Infektionsgeschehen gekoppelt: Steigt die Zahl der Ansteckungen zu stark, kann die Zahl auf zehn begrenzt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch Lockerungen für Treffen in Gaststätten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2020 | 12:00 Uhr