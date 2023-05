Rückreiseverkehr: Heute erneut längere Staus im Norden möglich Stand: 30.05.2023 09:06 Uhr Das lange Pfingstwochenende ist vorbei. Es gab gestern zwar regen Rückreiseverkehr, das große Chaos ist aber ausgeblieben. Heute könnte es noch mal voll werden auf den Straßen in Norddeutschland.

In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Nordrhein-Westfalen enden die kurzen Pfingstferien. Morgen geht es dort wieder mit der Schule los. Viele Familien haben daher ihre Rückreise um einen Tag auf heute verschoben. Vor allem die Straßen von Nord- und Ostsee-Küste und den Inseln ins Binnenland könnten betroffen sein.

VIDEO: Motorradstaffel der Johanniter-Stauhelfer startet Saison (4 Min)

Lange Staus nach Unfall auf A2 bei Lehrte

Am Pfingstmontag ist es in Niedersachsen rund um die bekannten Schwerpunkte auf der A1, der A7 und der A27 zu Wartezeiten gekommen. Auf der Autobahn 2 sorgte ein Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald für lange Staus. Weil die Autobahn zeitweise in beiden Richtungen gesperrt war, mussten sich die Verkehrsteilnehmer gedulden. Die Umgehungsstraßen waren ebenfalls betroffen.

Verkehrschaos bleibt in Jever aus

Im Landkreis Friesland müssen die Reisenden durch das Nadelöhr rund um Jever. Die Bundesstraße 210 ist Richtung Wilhelmshaven aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Das von der Polizei befürchtete Verkehrschaos ist in Jever bisher allerdings ausgeblieben.

Bei Usedom stockte es auf der B110 und der B111

In Mecklenburg-Vorpommern gab es am Montag erste Staus wegen des Rückreiseverkehrs von der Küste. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald stockt der Inselverkehr von Usedom auf der Bundesstraße 111 Richtung Wolgast vor der Peenebrücke und auf der Bundesstraße 110 inselabwärts an der Zecheriner Brücke.

Zahlreiche Baustellen im Norden verschärfen Lage

Im Norden gibt es viele Baustellen, die regelmäßig Staus begünstigen - besonders auf der A1 und der A7. Vor allem rund um Hannover und Hamburg, aber auch im Hildesheimer Raum sowie im Raum Bremen sei die Staugefahr hoch. Auf der A1 zwischen Bramsche und Vechta wird gebaut und die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt. Auf der A7 sind unter anderem an der Anschlussstelle Thieshope sowie auf der A27 bei Walsrode Baustellen eingerichtet. Die A7 wird zudem südlich und nördlich des Elbtunnels ausgebaut. In Hamburg-Altona wird ein zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel errichtet. In Schleswig-Holstein wird es besonders auf der A1 eng. Bei Reinfeld wird die Autobahn in beiden Richtungen von drei auf zwei Spuren verengt. Nördlich von Lübeck behindern Baustellen zwischen Ratekau und Sereetz (Ostholstein) sowie zwischen Oldenburg-Mitte und Jahnshof (Ostholstein) den Verkehr.

Nachtbaustelle sorgt für Sperrungen auf A7 in Hannover

Neben bekannten Knotenpunkten könnte es ab Dienstag auch auf der A7 in Höhe Hannover zu Verkehrsbehinderungen kommen. Weil dort an der Anschlussstelle Hannover-Anderten bis zum 3. Juni der Asphalt erneuert wird, ist der Bereich nachts teilweise gesperrt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.05.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr