Regen am Sonnabend trübt den Winterspaß im Harz Stand: 22.01.2022 17:24 Uhr Es wird matschiger in Niedersachsen. Gerade im Harz gehen die Schneefälle in Regen über. Mancherorts können Wintersportler noch fahren, einige Skibetriebe ruhen bereits.

Die Schneefallgrenze lag am Sonnabend bei rund 800 Metern. Damit war in den höheren Lagen wie am Wurmberg in Braunlage oder am Brocken in Sachsen-Anhalt noch mit Schneefall zu rechnen. Für Wintersportler haben einige Skigebiete an diesem Wochenende noch geöffnet.

Beschneiungsanlagen am Wurmberg laufen durch

"Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt und mit dem Neuschnee alles wieder schön gemacht", sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt, am Freitag. Beschneiungsanlagen liefen zuletzt im Dauerbetrieb. Am Sonnabend lag dort demnach noch 30 Zentimeter Schnee. Die Piste am Hexenritt war gut besucht.

Videos 1 Min Ski- und Rodel-Spaß: Schnee im Harz Der Schnee sorgte für ein kleines Winterintermezzo. Die Menschen auf den Pisten mit Schlitten und Skiern hat es gefreut. 1 Min

Skibetrieb in St. Andreasberg wegen Regen eingestellt

Am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg wurde am Sonnabend der Skibetrieb wegen der Regenfälle und der stark aufgeweichten Pisten eingestellt, wie die Liftbereiber mitteilten.

Eher Regen als Sonnenschein

Die Wintersportler müssen sich auf Wind und anhaltende Niederschläge einstellen, die sich erst im Laufe des Sonntags auflösen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mit Sonnenschein sei nur vereinzelt zu rechnen. Rodeln können Wintersportler am Wochenende auch an den drei frei zugänglichen Rodelhängen in Schierke.

Die Hotspots im Harz meiden

Madleine Pagenkemper vom Harzer Tourismusverband rät Tagesgästen, nicht unbedingt die bekannten Hotspots im Harz anzulaufen. Ihr Tipp: Abseits der B4 nach nicht überlaufenen, schönen und ruhigen Ecken Ausschau halten.

