Pegelstände: So ist die Hochwasser-Lage in Niedersachsen Stand: 18.02.2024 16:56 Uhr Durch den Regen sind die Pegelstände an vielen Flüssen wieder gestiegen. In manchen Regionen fallen die Pegelstände aber auch wieder - auch an den Talsperren.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) spricht aktuell vor allem an Aller, Leine und Weser von einer größeren Hochwasserlage. Laut den aktuellen Pegeldaten des Landesbetriebs zeigen am Sonntag vier Pegel die höchste Meldestufe drei an. In diesen Gebieten könnten Straßen und Grundstücke überflutet werden. Am Donnerstag überschritten noch sieben Pegelstände die Meldestufe drei. Am Sonntag ist die Granetalsperre im Harz zu 90 Prozent angestaut. Üblich sind zu dieser Jahreszeit 68 Prozent. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die kommenden Tage immer wieder leichten oder wieder abziehenden Regen.

Umweltministerium: "Das Land ist vorbereitet"

Die Böden sind von den vielen Niederschlägen der vergangenen Wochen gesättigt, weswegen neue Niederschläge die Flüsse schnell anschwellen lassen. Für den Fall eines größeren Hochwassers sei das Land vorbereitet, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums. Derzeit sei die Lage aber noch weit von der extremen Hochwasserlage um den Jahreswechsel entfernt.

Schätzung des Hochwasser-Schadens frühestens im März

Welchen Schaden das Hochwasser zum Jahreswechsel in Niedersachsen angerichtet hat, ist noch nicht abzusehen. Mit einer Schätzung der Kosten rechnet das Umweltministerium frühestens im März, wie ein Sprecher mitteilte. Das Wasser sei bislang nicht vollständig abgeflossen und weitere Prüfungen seien erforderlich. Mitte Januar hatte die Landesregierung das Innen- und das Umweltministerium beauftragt, den Schaden zu erfassen. Abgefragt werden beispielsweise Beschädigungen von Deichen und Straßen. Auch Verluste von Firmen, Bauern und Haushalten werden registriert.

Straßensperrungen wegen Hochwassers

In mehreren Regionen in Niedersachsen sind wegen Hochwassers wieder Straßen gesperrt. Laut Verkehrsmanagement-Zentrale handelt es sich dabei um:



Göttingen - Sandweg zwischen Rosdorfer Weg und Windausweg. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Northeim - L572 zwischen Northeim und Hollenstedt. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Northeim - L592 zwischen Abzweig nach Greene und Abzweig nach Haieshausen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Northeim - K650 zwischen Garlebsen und Olxheim. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Gifhorn - K45 in Höhe Volkse. Beide Fahrtrichtungen sind gesperrt.

Landkreis Celle - K65 zwischen dem Abzweig nach Bannetze und Jeversen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Region Hannover - K335 zwischen Bordenau und Poggenhagen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Hochwasser-Meldestufen in Niedersachsen Meldestufen für Pegel im Binnenland



Meldestufe 1: Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger.

Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger. Meldestufe 2: Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen.

Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen. Meldestufe 3: Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen.

Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen. Meldestufe 4: Im Binnenland nicht festgelegt, höchste Warnstufe für Küstengewässer. Unmittelbare Gefahr für Menschen, Tiere und Objekte. Die Standsicherheit der Deiche ist in Gefahr. Deiche könnten überströmt werden.

