Stand: 12.02.2024 08:12 Uhr Nach Erdrutsch: Straße bei Hann. Münden weiter gesperrt

Nach einem Erdrutsch bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist die Landesstraße zwischen Gimte und Hemeln weiter in beide Richtungen gesperrt. Das hat eine Sprecherin der Polizei Göttingen am Montagmorgen bestätigt. Wann die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, konnte sie nicht sagen. Die Stadt Hann. Münden hatte angeordnet, dass die L561 zunächst über das Wochenende gesperrt wird. Starker Regen hatte einen Hang derart aufgeweicht, dass die Böschung am Freitag samt Bäumen auf die Straße rutschte. Kurz danach hatten Aufräumarbeiten begonnen. Außerdem wurde der Hang geologisch untersucht. Der Auto- und Lkw-Verkehr wird seit Ende vergangener Woche über die B3 umgeleitet. Auch ein parallel zur Straße verlaufender Radweg ist laut der Stadt Hann. Münden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.02.2024 | 07:30 Uhr