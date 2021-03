Niedersachsen will Insektenschutz-Kooperation absichern Stand: 26.03.2021 10:00 Uhr In Niedersachsen gibt es bereits auf freiwilliger Basis eine Kooperation zum Insektenschutz. Zu dem "Niedersächsischen Weg" will Agrarministerin Otte-Kinast heute im Bundesrat einen Antrag einbringen.

von Katharina Seiler

Die Bundesregierung will gegen das Insektensterben vorgehen und plant deshalb ein Insektenschutzprogramm. Das Gesetzespaket, das noch vor dem Sommer von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll, sieht unter anderem den Einsatz von weniger Pflanzenschutzmitteln auf landwirtschaftlichen Flächen vor. Viele Landwirte fürchten, ihre Anbauflächen dann nicht mehr richtig bewirtschaften zu können. Gerade in Niedersachsen ist die Sorge groß.

Agrarministerin stellt Antrag im Bundesrat

Denn hier hat man eine freiwillige Kooperation geschlossen, wie sich Landwirtschaft und Insektenschutz vereinbaren lassen sollen. Diese Kooperation will die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) heute im Bundesrat mit einem speziellen Antrag absichern. Otte-Kinast fürchtet, dass die neuen Bundesgesetze die niedersächsische Kooperation unmöglich machen könnten.

Finanzielle Hilfen für freiwilligen Verzicht

Die Kooperation zwischen Landwirten, Umweltverbänden und niedersächsischer Landesregierung sieht vor, dass die Bauern auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in besonders geschützten Gebieten verzichten und dafür finanzielle Hilfen bekommen. Damit diese landesspezifische Übereinkunft trotz eines neuen Bundesgesetzes fortgeführt werden kann, will Niedersachsen das durch einen Plenarantrag absichern, den das Land heute in den Bundesrat einbringt. So will Otte-Kinast "wasserdichte gesetzliche Regeln" zur Kooperation zwischen Land und Landwirten erreichen.

Hoffnung auf Nachbesserung des Gesetzes

Auch der niedersächsische Landvolkverband sieht die Kooperation durch die geplanten Bundesgesetze gefährdet und hofft, dass Niedersachsen heute im Bundesrat erreichen kann, dass das Insektenschutzprogramm noch mal entsprechend nachgebessert wird.

