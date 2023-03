Bischof Bode tritt zurück: "Habe Fälle falsch eingeschätzt" Stand: 25.03.2023 14:50 Uhr Osnabrücks katholischer Bischof Franz-Josef Bode (72) ist zurückgetreten. Der Papst habe seinen Amtsverzicht angenommen, teilte der Vatikan am Samstag mit.

Bode begründete seinen Schritt mit seinem Umgang mit den Missbrauchsfällen im Bistum Osnabrück und seiner Gesundheit. "Ich habe Fälle falsch eingeschätzt, häufig zögerlich gehandelt und manchmal falsche Entscheidungen getroffen", sagte Bode in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. Die Missbrauchsstudie der Universität Osnabrück hätte Fehlentscheidungen offengelegt. Wissenschaftler hatten ihm und weiteren Verantwortlichen schwerwiegende Pflichtverletzungen in Fällen sexualisierter Gewalt vorgeworfen. Die Entscheidung habe er schon vor Wochen getroffen, sagte der 72-Jährige. Er wollte jedoch die Ergebnisse des Synodalen Weges erst noch im Bistum Osnabrück verankern: Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, Predigt von Laien, Taufen durch Nichtkleriker. Bischof Bode hatte die Opfer wiederholt um Verzeihung gebeten.

Bode stand im Bistum Osnabrück für den Synodalen Weg

Der in Paderborn geborene Bode war der dienstälteste amtierende katholische Bischof in Deutschland. Seit 2017 war er auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Außerdem gehörte er seit 2019 zum Präsidium des Reformprozesses des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland. Bode war seit 1991 Weihbischof im Erzbistum Paderborn und seit 1995 Bischof von Osnabrück.

Videos 4 Min Umgang mit Missbrauch: Betroffenenrat zeigt Bischof Bode an (12.12.2022) Zwei Fälle sexualisierter Gewalt soll er als "Liebesbeziehung" deklariert haben. Die Anzeige ist auf dem Weg zum Papst. 4 Min

Bätzing reagiert mit "großem Bedauern"

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, nahm den Rücktritt mit "großem Bedauern und Respekt" zur Kenntnis. "Gerne hätte ich Dich noch weitere Jahre an unserer Seite in der Deutschen Bischofskonferenz gesehen. Gleichzeitig verstehe ich Deine Entscheidung und die damit verbundenen Konsequenzen." Mit dem Rücktritt übernehme Bode auch Verantwortung für das "uns alle seit langem begleitende Thema des sexuellen Missbrauchs in der Kirche", sagte Bätzing: "Es war ein Ringen in Dir, eine innere Zerrissenheit, manchmal auch die Enttäuschung über Mitbrüder."

Nachfolge von Bode muss geregelt werden

Um die Nachfolge Bodes zu regeln, tritt innerhalb der kommenden acht Tage das Domkapitel zusammen, um einen sogenannten Diözesanadministrator zu ernennen. Dieser übernimmt dann die Leitung des Bistums, bis ein neuer Bischof gewählt ist. Die Geschäfte leitet so lange Weihbischof Johannes Wübbe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2023 | 13:00 Uhr