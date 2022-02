Nach Durchsuchung in Ministerien: Grüne wollen Havliza befragen Stand: 13.02.2022 15:09 Uhr Die Grünen-Fraktion will Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) zu den umstrittenen Durchsuchungen in Bundesministerien befragen. Die Maßnahme sei "offensichtlich rechtswidrig" gewesen.

Die Ministerin solle sich möglichst noch in der kommenden Woche erklären, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) unter Berufung auf einen entsprechenden Antrag der Oppositionspartei im Niedersächsischen Landtag. Hintergrund sind Durchsuchungen im Bundesjustizministerium sowie im Bundesfinanzministerium kurz vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst. Damaliger Finanzminister in Berlin war Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD), Kritiker sahen in den Durchsuchungen ein Wahlkampfmanöver. Erst jüngst hatte das Landgericht Osnabrück den Beschluss zur Durchsuchung nachträglich als nicht zulässig aufgehoben.

Ministerium lehnte Herausgabe von Akten ab

Die Ministerien waren durchsucht worden wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt. Die Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche soll Verdachtsanzeigen nicht in allen Fällen an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet haben, so der Vorwurf damals. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte daraufhin beim Justizministerium telefonisch die Herausgabe eines Schreibens an das Bundesfinanzministerium gefordert - das Justizministerium lehnte ab, die Ermittler erwirkten beim Amtsgericht den Durchsuchungsbeschluss.

Hamburg: "Offensichtlich rechtswidrige Aktion"

Für die Grünen sei dies geeignet gewesen, den Wahlausgang im vergangenen September zu beeinflussen. "Die offensichtliche Rechtswidrigkeit der Maßnahme wirft viele Fragen auf", sagte die niedersächsische Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg der NOZ. Bei einer Befragung im Rechtsausschuss soll Havliza demnach unter darüber Auskunft geben, ob die Staatsanwaltschaft das Justizministerium in Hannover falsch informiert hat. Sie wolle auch wissen, "welche Vorkehrungen die Ministerin treffen will, um eine solche Entwicklung künftig zu vermeiden", sagte Hamburg.

